Курган, 25 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 25 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 44 человека, выписались по выздоровлении 663. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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Всего за сутки выявлено 260 заражённых коронавирусом курганцев, на шесть человек больше, чем днём ранее.