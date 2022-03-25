Псков, 25 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Жители Псковской области организовали автопробег в поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в поддержку российской армии

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В общей колонне собрались более 20 машин. Они проехали по улицам Пскова в знак поддержки действий Вооруженных сил РФ.

Помимо жителей города, участие в акции также приняли различные объединения и организации. В их числе сообщество ветеранов «Боевое братство», Военный комиссариат, ДОСААФ, представители духовенства, врачи и сотрудники библиотек. Стоит отметить, что среди участников были и родственники военных, находящихся сейчас на Украине, в ДНР и ЛНР.

Для обозначения проводимой акции транспортные средства снабдили различной символикой: флагами Российской Федерации, ВДВ и других войск. Участники также использовали различные полотна и наклейки.

Напомним, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. За это время в Псковской области проходили и другие мероприятия в поддержку действий ВС РФ.