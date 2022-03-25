Нью-Йорк, США, , 15:13 — REGNUM Американская рок-группа Foo Fighters, рэпер Nas и поп-дуэт H.E.R. стали одними из новых участников церемонии вручения премии «Грэмми» в апреле. Об этом 25 марта рассказал портал NME.

«Грэмми» Dmileson

Они присоединились к ранее объявленным исполнителям — Билли Айлиш, Оливии Родриго, BTS, Lil Nas X (Монтеро Хилл), Джеку Харлоу, Брэнди Карлайл и Brothers Osborne.

На 64-й ежегодной церемонии «Грэмми» также будет показан сегмент с песнями легенды Бродвея Стивена Сондхайма (который умер в ноябре прошлого года в возрасте 91 года), которые исполнят Синтия Эриво, Лесли Одом-младший, Бен Платт и Рэйчел Зеглер.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Snail Mail выпустила кавер-версию хита Smashing Pumpkins