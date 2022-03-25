Тамбов, 25 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 30 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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25 марта выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 110 тыс. случаев заражения.

После выздоровления выписаны 104 тыс. 373 пациента, в том числе 624 — за последние сутки.

За весь период скончались 2328 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.