Астрахань, 25 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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25 марта выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 114 тыс. 162 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 109 тыс. 609 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 176 — за последние сутки.

За весь период скончались 2939 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.