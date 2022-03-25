Ханты-Мансийск, 25 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 25 марта госпитализировали 31 больного с COVID-19, 868 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Врачи

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За минувшие сутки в Югре выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусом, на 24 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 25 марта является Ханты-Мансийск — 56.

С начала пандемии в Югре к 25 марта насчитывается 205 804 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 198 570 пациентов, 2502 скончался (на одного пациента больше, чем днём ранее).