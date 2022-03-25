Бийск, Алтайский край, 25 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Бийское химическое предприятие готово заместить иностранные стиральные порошки своей пастой «Руно», которая, по его данным, не уступает по своим свойствам дорогим стиральным порошкам мировых брендов. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мыло

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Также предприятие выпускает жидкое хозяйственное мыло, включая антибактериальное, которое пользуется не только на территории Алтайского края, но и в других регионах. В общей сложности на предприятии ежемесячно производится 200 тонн моющих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рыбозавод в Ханты-Мансийске закупил на Адлерском племенном заводе икру радужной форели для производства этой рыбы в регионе.