Оренбург, 25 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В ковидные госпитали Оренбургской области за сутки, 24 марта, поступили 62 пациента. Это на девять превышает показатель прошлых суток, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в стационарах получают 442 оренбуржца. Из них 126 человек находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент, еще 280 — получают кислородную поддержку.

За сутки в регионе из клиник выписали 1051 выздоровевшего пациента. Зафиксировано четыре летальных исхода по причине коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Оренбуржье выявили 208 912 заражений коронавиурсом, за 24 марта — 335 случаев.