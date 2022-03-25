Ханты-Мансийск, 25 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Рыбозавод в Ханты-Мансийске закупил на Адлерском племенном заводе икру радужной форель для производства этой рыбы в регионе. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Радужная форель

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Товарная рыба будет выращиваться из этих икринок в течение полутора лет, а всего рыбозавод намерен выпускать около 40 тонн радужной форели ежегодно.

При этом для развития производства предприятие намерено участвовать в государственных окружных программах поддержки предприятий агропромышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые возможности для машиностроительной отрасли Марий Эл создает уход с российского рынка мировых брендов, считают в компании ООО «Санда-М», являющейся одним из дочерних предприятий Марийского машиностроительного завода.