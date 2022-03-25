Пермь, 25 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки госпитализированы 54 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на 21 меньше, чем днем ранее, сообщает 25 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

На сегодняшний день в стационарах лечится 701 пациент. Состояние 84 пермяков оценивается как тяжелое. Из них 34 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 624 человека, оправились от болезни 342 372 человека. Выявлено 356 662 случая заражения коронавирусом, в том числе 612 — за минувший сутки. Заболеваемость продолжает снижаться.