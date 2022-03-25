Йошкар-Ола, 25 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Новые возможности для машиностроительной отрасли Марий Эл создает уход с российского рынка мировых брендов, считают в компании ООО «Санда-М», являющейся одним из дочерних предприятий Марийского машиностроительного завода, передает 25 марта корреспондент ИА REGNUM.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

В настоящее время при производстве используется 90% отечественных комплектующих и в течение скорого времени оно должно полностью перейти на российские.

При этом с начала года компанией было реализовано уже 26 тыс. светодиодных светильников для освещения дорожной сети России на сумму более 150 млн. рублей. Задачами предприятия является не удержать позиции на рынке, а идти вперед, занимая освободившиеся ниши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выпуск качественной спортивной одежды начала тульская семейная фирма «Z Family Brand».