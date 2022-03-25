Владимир, 25 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 50 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

25 марта выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 146 тыс. 458 носителей вируса.

После выздоровления выписаны 123 тыс. 938 пациентов, в том числе 1907 — за последние сутки.

За весь период скончались 3332 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.