Москва, 25 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента, сообщил 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Чубайс

Он рассказал, что Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по вопросам устойчивого развития.

Ранее об отставке Чубайса сообщили иностранные СМИ, а в Кремле подтвердили информацию, отметив, что увольнение произошло по собственному желанию. Очевидцы заметили Анатолия Чубайса в Турции, в аэропорту Стамбула.