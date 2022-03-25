Липецк, 25 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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25 марта выявлено 455 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 141 тыс. 934 случая заражения.

За весь период наблюдения 129 тыс. 849 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 519 — за последние сутки.

За весь период скончался 3491 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.