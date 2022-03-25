Белград, 25 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Новое сообщение с угрозами, адресованными президенту Сербии Александру Вучичу, пришло на электронную почту сербского национального авиаперевозчика Air Serbia 24 марта. Об этом сообщило издание Novosti.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Службы безопасности начали расследование по поводу письма, которое содержит угрозы жизни президента Сербии.

Напомним, что с момента закрытия авиасообщения между Москвой и европейскими городами, сербская авиакомпания Air Serbia регулярно получает ложные сообщения о якобы заложенной бомбе на рейсе Белград-Москва. Сербские власти рассматривают это как вид давления с целью заставить Сербию отменить авиасообщение с Москвой.