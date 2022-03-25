Москва, 25 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Вопрос о якобы не сработавших российских высокоточных ракетах на Украине необходимо адресовать в Министерство обороны России, заявил 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У меня не может быть комментария. Я не хочу уподобляться США и бездоказательно что-то на этот счет заявлять. Здесь могут что-то сказать только наши военные, поэтому я рекомендую к ним и обращаться», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию британского агентства Reuters о том, что, по оценкам военных США, до 60% высокоточных российских ракет на Украине якобы не срабатывают.