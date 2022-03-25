Тула, 25 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Нишу покинувшей местный рынок импортной продукции готова занять тульская фирма по производству женской одежды, которая выпускает одежду под брендом Aristokratia. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие специализируется на производстве качественной деловой женской одежды и, благодаря широкому размерному ряду и тщательной работе конструктора-технолога, компания готова предложить одежду женщинам с разными типами фигуры и вкусами.

При этом фирма использует отечественные материалы и потому изменения на рынке не должны привести к повышению цен на одежду. А благодаря качеству выпускаемой компанией продукции, она может использоваться не один сезон, что способствует значительной экономии для бюджета покупательниц.

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