Стокгольм, 25 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Шведская поп-исполнительница Lykke Li (Люкке Ли) анонсировала предстоящий аудиовизуальный альбом EYEYE. Об этом 25 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Певица Lykke Li

23 марта Люкке Ли удивила поклонников своим первым новым релизом под названием No Hotel с момента выхода в 2020 году сингла BRON. Теперь певица рассказала фанатам о готовящемся новом студийном альбом Eyeye, который получит специальный видеоряд.

EYEYE последует за альбомом Lykke Li 2018 года So Sad So Sexy. Соавтором пластинки станет Бьорн Итлинг, который работал с ней над альбомом 2014 года I Never Learn.

Lykke Li записала новый альбом в домашних условиях — в своей спальне в Лос-Анджелесе. EYEYE будет сопровождаться визуальным компонентом, который был снят режиссером Тео Линдквистом на 16-миллиметровую пленку и будет разделен на одноминутные видео, которые будут восприниматься как «фрагменты большой истории».

«Мы хотели передать красоту и величие трехчасового европейского артхаусного фильма, создав при этом нечто родное для современных медиа», — говорит Люкке Ли.