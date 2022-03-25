Пенза, 25 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Пензе 25 марта ожидают прибытия очередного поезда с жителями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на очередной сессии городской думы заявил глава администрации областного центра Александр Басенко.

Pnzreg.ru Встреча беженцев из Донбасса в Пензе

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Он попросил оперативно рассмотреть его отчет о деятельности администрации за 2021 год, так как ему необходимо встречать вынужденных переселенцев на железнодорожной станции.

«Прибывает эшелон литерный с Донецка. Я попрошу максимально сократить время рассмотрения моего доклада, чтобы обеспечить прием и размещение беженцев», — публикует «Пенза-Взгляд» обращение Басенко к депутатам гордумы.

ИА REGNUM напоминает, первый состав с 737 беженцами из Донбасса прибыл в Пензу 22 февраля. В начале марта в Пензенскую область приехали из ДНР две спортивные команды, среди которых были 51 подросток и пятеро сопровождающих.

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