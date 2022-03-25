Саранск, 25 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Предприятие «Сарансккабель-Оптика» с 2019 года производит трубки из алюминиевого сплава и симметричные кабели связи нового поколения, которые особенно востребованы российскими производителями для изготовления автомобильных радиаторов. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Производство является полностью импортозамещающим и до 2019 года такого рода продукция закупалась российскими производителями в странах Азии и СНГ, а теперь предприятие фактически вытеснило их с российского рынка.

При этом сварные плоскоовальные трубки из многослойного алюминия являются компактными и легкими, а сам технологический процесс их производства — достаточно сложный, ранее многослойную алюминиевую ленту заказывали в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что агрофирма «Кримм» в Тюменской области выращивает семенной картофель, который не только с лихвой удовлетворяет областные потребности, но и поставляется в другие регионы.