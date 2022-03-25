Омск, 25 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области COVID-19 диагностировали у 269 человек, госпитализация потребовалась 66 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области выявили 201 877 носителей коронавируса, выздоровели 193 089 человек. За сутки коронавирус победили 424 омича.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в регионе выявили 278 носителей коронавируса, выздоровели 436 человек.