Рязань, 25 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки госпитализировано 25 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано семь летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Рязанской области подтвердили 114 085 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели после лечения 106 917 человек, из них 583 — выписаны за последние сутки.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 261 пациента.