Тюмень, 25 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Агрофирма «Кримм» в Тюменской области выращивает семенной картофель, который не только с лихвой удовлетворяет областные потребности, но и поставляется в другие регионы. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Урожай картофеля

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Благодаря производству компании, область обеспечена семенным картофелем на 267%, что позволяет вести его импортозамещение в других российских субъектах — от Калининграда до Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что изготовление механизмов для промышленного оборудования с использованием технологии 3D печати освоила компания из Липецка «ИСМ технологии».