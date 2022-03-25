Липецк, 25 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Изготовление механизмов для промышленного оборудования с использованием технологии 3D печати освоила компания из Липецка «ИСМ технологии». Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Принет для 3D-печати

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По словам главы компании Александра Муратова, ряд предприятий, который до этого заказывали проектирование и разработку механизмов для промышленного оборудования в Германии, Италии и Испании, затем полностью перешёл на сотрудничество с липецким предприятием.

При этом в компании проектируют необходимый заказчику механизм и создают его с использованием современных технологий — подготовки с помощью проектирования в CAD системах, прототипирования либо конечного изготовления с помощью 3D принтеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фермер из Сахалинской области Владимир Сафронов организовал успешное хозяйство с полным импортозамещением.