Тирасполь, 25 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Мартынов распорядился создать в течение 15 дней антикризисную комиссию для рассмотрения проблем предприятий в условиях сложившегося кризиса. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба правительства ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Члены комиссии проанализируют дефицит денежного потока, его причины, предпринимаемые руководством организации меры нивелирования кризисных явлений. С учетом мнения обслуживающего банка будет рассматриваться возможность субсидирования кредитов на пополнение оборотных средств», — говорится в сообщении.

Сообщается, что предприятиям также могут предоставить отсрочку по выплате налогов и по оплате полученных энергоресурсов. Все случаи будут рассматриваться индивидуально.

Напомним, ранее в Приднестровье сообщили, что Киев закрыл границу с республикой. Все мосты на приграничной реке Кучурган были взорваны с украинской стороны.