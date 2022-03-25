Красноярск, 25 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Ещё 14 человек стали жертвами COVID-19 в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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По информации оперативного штаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 10 488 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 281 носитель коронавируса, выздоровели 352 человека.