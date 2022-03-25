Элиста, 25 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 73 человека, выписаны с выздоровлением 46 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 25 марта.

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В трёх инфекционных стационарах Калмыкии лечение получают 108 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние десятерых человек врачи оценивают как тяжёлое.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 49 812 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 48 056 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 827 человек.