Красноярск, 25 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае госпитализировали 79 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 358 078 носителей коронавируса, в том числе 281 случай заражения выявлен за сутки.

Общее число выздоровевших в регионе — 344 197 человек (+352 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Красноярском крае было подтверждено 272 случая заражения коронавирусом, выздоровел 401 человек, госпитализация потребовалась 115 пациентам.