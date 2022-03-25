Тамбов, 25 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Тамбовскую область 24 марта прибыли 500 беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM В ПВР люди внимательно следят за последними новостями

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Беженцы размещены в пунктах временного пребывания в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Кирсанове, Рассказове, Котовске, Мичуринском, Тамбовском и Сампурском районах. Там организовано трехразовое питание, психологическое и информационное сопровождение, медицинская и социальная помощь.

Детей устроят в образовательные учреждения. Специалисты миграционной службы помогают беженцам с оформлением различных документов, сотрудники органов соцзащиты — в получении выплаты в 10 тысяч рублей. Районные центры занятости населения организуют встречи с работодателями, которые готовы трудоустроить у себя вынужденных переселенцев.

Всего в Тамбовскую область приехали более 800 беженцев.