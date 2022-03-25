Москва, 25 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В ходе торгов 24 марта доллар в паре с рублем попытался совершить отскок и даже вернулся в район психологической отметки 100 руб., которая и ограничила восстановление, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 25 марта, давление на котировки вернулось — пара приближается к уровню 95 руб., завершая вторую неделю с внушительными потерями.

Наша валюта продолжает отыгрывать введение требования о продаже российского газа в недружественные страны за рубли. Этот поддерживающий фактор добавился к ранее введенному правилу о продаже экспортерами 80% валютной выручки.

Такие меры помогают рублю противостоять продолжающемуся потоку западных санкций, которые, впрочем, уже не вызывают прежних эмоций у участников рынка.

В то же время рассчитывать на серьезное укрепление рубля с последующей его стабилизацией на гораздо более высоких уровнях не стоит, пока в Украине продолжается военная спецоперация.

Здесь появились новые сообщения о прогрессе в переговорах, но в силу отсутствия деталей игроки не спешат реагировать на подобного рода сигналы, не подкрепленные фактами.

В среднесрочной перспективе, при условии отсутствия существенной эскалации конфликта в Украине, можно увидеть спуск пары доллар/рубль в более низкий диапазон, в роли верхней границы которого будет выступать круглая отметка 100 руб.

Однако важно помнить, что текущее снижение волатильности — скорее всего признак лишь временной стабилизации курса «россиянина», которому предстоит пройти еще немало испытаний на прочность», — считает эксперт.

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