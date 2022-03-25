Саратов, 25 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Саратовской области организована активная работа по обеспечению жителей региона лекарственными препаратами. Об этом 25 марта сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области — министр здравоохранения Олег Костин.

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С его слов, запасы лекарств для льготной категории граждан будут сделаны на 1,5 года. Также в регионе расширяется сеть аптечных пунктов.

На сегодняшний день лечение в условиях стационара получают 1073 ковид-пациента, из них 865 человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 6145 человек. Число свободных коек для приема больных коронавирусом составляет 440 единиц, или 29,1% от развернутого фонда, заключил министр.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в больницы за сутки с признаками COVID-19 госпитализировали 80 пациентов.

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