Лондон, 25 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател выразила готовность принять украинских неонацистов в ходе пранка, организованного Вованом и Лексусом. Пранкеры опубликовали полную версию разговора.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Пател согласилась принять украинских неонацистов в виде беженцев. Она одобрила их размещение в захваченном доме российского предпринимателя Олега Дерипаски.

Кроме того, министр осудила слабую работу Интерпола в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой МВД Великобритании от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.