Челябинск, 25 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. На фабрике компании «Ситно» в Магнитогорске ежечасно производят шесть тонн макаронных изделий. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Человек, который ест спагетти. 1956

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На предприятии для производства предприятии задействованы три мельницы, вырабатывающие каждые сутки порядка 550 тонн муки, част из которой уходит на производство указанной компанией хлеба.

Также южноуральский предприниматель Евгений Чепурин производит (сыровяленый свиной окорок по испанскому рецепту) — от 50 до 100 окороков ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на фоне антироссийских санкций совместное российско-китайское производство двигателей «КамАЗ Вейчай» существенно увеличивает мощности выпуска своей продукции.