Москва, 25 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. России объявлена гибридная, тотальная война, заявил 25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Министр рассказал, что в отношении России развязана тотальная война. При этом большинство стран в мире больше не желают играть «в одни ворота».

По словам Лаврова, попытки Запада вернуть доминирование в мире являются иллюзией. Также он усомнился в возможности сохранения однополярного мира.