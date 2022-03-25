Брюссель, 25 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Евросоюзе пока не обсуждается запрет алмазов из России, заявил 25 марта премьер-министр Бельгии АлександрДе Кроо по прибытии на саммит Евросоюза.

Алмаз

«Я пока не видел на столе переговоров предложения о запрете алмазов. Я хочу подчеркнуть: Бельгия не будет блокировать это решение, но нужно убедиться, что оно нанесет ущерб России, а не странам ЕС», — сказал чиновник.

Он добавил, что «не будет никакого смысла, если поток алмазов просто уйдет в Дубай, нужны соответствующие международные решения».