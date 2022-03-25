Брянск, , 12:19 — REGNUM Директор департамента сельского хозяйства Брянской области Владимир Ториков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе регионального СУ СК.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с июля 2021 года по март 2022 года чиновник получил 1,2 млн рублей от представителя юридического лица — это гарантировало победу организации в электронном аукционе на оказание услуг по подготовке экспозиции в рамках агропромышленной выставки и последующую оплату.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

Возбуждено уголовное дело. Чиновнику предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.