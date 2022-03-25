Москва, 25 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — отметил Володин в телеграм-канале.

По словам спикера Госдумы, состояние его действительно тяжёлое.

«Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — добавил Володин.

Ранее сообщалось о смерти лидера ЛДПР Жириновского, его кончину подтверждал сенатор Пронюшкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта стало известно об ухудшении состояния Владимира Жириновского. Врачи повторно ввели его в состояние медикаментозной комы.