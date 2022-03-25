Чебоксары, 25 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и на уровне предыдущих суток сохранилось число госпитализированных в стационары. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По информации на 25 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 76 418 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 912 человек и умерли 4534 ковидных больных. Доля вылечившихся в настоящее время составляет 74,47%, смертность — 5,93%.

Что касается динамики, то 24 марта в республике официально выявлено 76 носителей коронавируса, что на восемь меньше, чем было подтверждено 23 марта (84).

Выздоровели и выписаны за последние сутки 523 человека, а госпитализированы — 28 ковидных больных. Жертвой пандемии стал ещё один пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в острые пиковые периоды распространения коронавируса помощь жителям и врачам оказывали добровольцы, в том числе волонтёры-медики. Для них с 8 по 10 апреля в Чувашии состоится школа волонтёров.