Калуга, 25 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 39 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 145 человек. Днём ранее, 24 марта, в регионе было зарегистрировано 126 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 468 человек, 88 551 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1 401 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.