Невьянск, Свердловская область, 25 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Невьянске Свердловской области пожарные ликвидировали открытое горение на местном хлебокомбинате. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области На месте пожара в Невьянске

Это удалось сделать в 13:31 по местному времени. Теперь огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл утром 25 марта. Его очаг достигал 500 кв. метров.