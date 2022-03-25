Казань, 25 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Татарии повышается уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Так, за прошлую неделю (14−20 марта), рост составил 26,3%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В ведомстве напоминают, что сохраняются риски распространения COVID-19. В связи с этим образовательные учреждения должны уделять особое внимание соблюдению санитарных требований по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

Родителям учащихся и дошколят не рекомендуют отправлять детей из дома с признаками заболевания.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии зарегистрировано 135 583 случая заражения коронавирусом, выздоровели 124 303 пациента, скончались 1837 человек.

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