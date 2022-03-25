Мурманск, 25 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 89 человек, восемь из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Мончегорске (+33) и областном центре (+24). По данным штаба, за сутки от ковида скончались четыре пациента, всего с начала пандемии жертвами инфекции стал 3231 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области возобновили диспансеризацию.