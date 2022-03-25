Кызыл, 25 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 346 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 44 348. За сутки выявлено пять новых носителей.

Один заразившийся госпитализирован в ковидный стационар. Выздоровели после COVID-19 за сутки семь пациентов. Таким образом, коронавирус к 25 марта в республике победили 39 623 жителей.