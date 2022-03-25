Муром, Владимирская область, 25 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Новый сухогруз проекта RSD59 спустила на воду «Окская верфь». Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

The Photographer Сухогруз

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Новое судно будет передано судоходной компании «Идель», серия судов проекта RSD59 класс «река — море» была разработана при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и является самой большой за последние 10 лет на российских верфях.

При этом на Окской судоверфи законтрактовано 18 судов RSD59, 15 из которых уже построены и переданы заказчикам. Указанные сухогрузы предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отечественные электронные приборы, которыми комплектуется автомобильная и тракторная техника, создало в рамках импортозамещения научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова (входит в государственную корпорацию «Роскосмос») из Екатеринбурга.