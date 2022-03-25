Великий Новгород, 25 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Стационары Новгородской области за сутки пополнили 27 пациентов с ковидным диагнозом. Об этом 25 марта сообщили в федеральном штабе. Это на семь пациентов меньше, чем за предыдущие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе за минувшие сутки зафиксировали 82 случая заражения коронавирусом, что на три случая меньше, чем сутками ранее. В Новгородской области отмечается снижение статистики заражений.

Скончался от COVID-19, как основной причины симерти, за прошедшие сутки только один пациент. Сутками ранее в регионе зафиксировали нулевой показатель смертности от ковида. Область удерживает минимальные отметки этого показателя.

За сутки в регионе выздоровели от ковида 122 человека. Это на девять пациентов больше, чем за предыдущие сутки. После резкого спада показатель выздоровления вновь стал возрастать.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 96 521 случай заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались за этот период 985 человек, а выздоровел 92 561 пациент.