Кемерово, 25 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Чебулинском округе Кемеровской области жители собрали и отправили в Донбасс вторую партию гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Гуманитарная помощь

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«Для нашего народа всегда были характерны милосердие и соучастие, желание оказать поддержку и помощь людям, попавшим в беду», — отметила глава округа Наталья Воронина.

Всего на территории округа собрано 84 коробки продуктов питания, вещей и предметов первой необходимости.

Напомним, что первая партия гуманитарной помощи была отправлена 28 февраля.