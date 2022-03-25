Казань, 25 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Татарии выявили 283 новых случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 287 тестов на COVID-19. Госпитализировали за прошлый день 109 заболевших, сообщает 25 марта общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день в республике всего зарегистрировано 135 583 случая заражения коронавирусом, выздоровели 124 303 пациента, скончались 1837 человек. За сутки больничный закрыли 1006 пациентов, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от коронавируса повторно вакцинированы около 276 тыс. жителей.

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