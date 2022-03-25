Челябинск, 25 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 1619 человек. Об этом 25 марта сообщает оперштаб.

Коронавирус

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С начала пандемии выздоровели от него уже 298 049 пациентов. А выявили коронавирус у 315 186 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 8455 человек. А скончались от него ещё 10 граждан.