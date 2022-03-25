Париж, 25 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Спектакль российского режиссера Кирилла Серебренникова, которому до сих пор запрещено покидать Москву, откроет Авиньонский фестиваль в июле, передает BFM TV.

Пресс-служба Театра наций Кирилл Серебренников

«Пока мы не знаем, будет ли режиссер присутствовать в Авиньоне. Конечно, мы горячо на это надеемся», — пояснил директор фестиваля Оливье Пи, уточнив, что «программа была определена два года назад».

Напомним, в 2019 году в Авиньоне с большим успехом прошла премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Outside». Режиссер не смог приехать в Авиньон из-за подписки о невыезде. Суд дал условные сроки фигурантам дела «Седьмой студии» во главе с Кириллом Серебренниковым. Суд обязал выплатить Минкультуры 129 млн рублей.