Пенза, 25 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили 382 новых случая заражения коронавирусом, больничный за сутки закрыли 2063 пациента. С признаками COVID-19 за минувший день госпитализировали 62 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 25 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 177 413 случаев. Выздоровели 159 011 пациентов, скончались 5535 человек, из них пятеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области полисы ОМС получили 49 вынужденных переселенцев из Донбасса.

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